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В Ростовской области пропал 15-летний подросток

В Ростовской области пропал 15-летний подросток

В Ростовской области пропал 15-летний подросток. О местонахождении Даниила Пискова ничего не известно около суток.

Парень пропал 11 июля в Белой Калитве. Он не выходит на связь с близкими. Обеспокоенные родственники обратились в полицию. Ориентировки с приметами подростка переданы патрулирующим нарядам полиции.
- На вид Андрею - 15-16 лет, худощавого телосложения, рост - 170-175 сантиметров, короткие светлые волосы, серо-зеленые глаза, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Всех, кто знает, где может находиться несовершеннолетний, просят позвонить по телефонам: 8 (863) 69-3-18, 8 (863) 69-2-24, 8 (863) 69-4-41, 8-988-948-97-00, 8-918-528-05-66 или 02.

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