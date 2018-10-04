В Ростовской области произошло возгорание в электрогенераторе



В городе Сальске произошло возгорание электрогенератора. Пожар случился на улице Кирова около полудня 5 октября.



Огонь охватил устройство и паллет – платформу, на которой был установлен генератор. Площадь пожара составила два квадратных метра.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.



Прибывшим на место ЧП спасателям понадобилось порядка пяти минут, чтобы потушить пламя. К ликвидации возгорания привлекались семь пожарных и две единицы техники.