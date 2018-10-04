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В Ростовской области произошло возгорание в электрогенераторе

В Ростовской области произошло возгорание в электрогенераторе
В городе Сальске произошло возгорание электрогенератора. Пожар случился на улице Кирова около полудня 5 октября.

Огонь охватил устройство и паллет – платформу, на которой был установлен генератор. Площадь пожара составила два квадратных метра.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

Прибывшим на место ЧП спасателям понадобилось порядка пяти минут, чтобы потушить пламя. К ликвидации возгорания привлекались семь пожарных и две единицы техники.

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