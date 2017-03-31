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В Ростовской области произошло массовое ДТП: двое пострадали

В Ростовской области произошло массовое ДТП: двое пострадали

Два человека пострадали в массовом ДТП с участием большегрузов в Ростовской области. Авария произошла в ночь с 1 на 2 апреля.

По предварительным данным ГУ МВД по Ростовской области, водитель «МАЗа» не справился с управлением и съехал на обочину. Грузовик врезался в припаркованную там «ГАЗель Некст». Последняя от удара отъехала назад и протаранила другую «ГАЗель», в которой был 48-летний мужчина. Вторая «ГАЗель» по инерции задела большегруз «ДАФ» под управлением 35-летнего водителя.

В аварии пострадали 57- и 33-летний водители «МАЗа» и «ГАЗели Некст». С травмами их госпитализировали.

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