Авторизация

Регистрация


  • USD 57.26
  • EUR 70.56
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области произошло ДТП с пассажирским автобусом: пострадали два человека

В Ростовской области произошло ДТП с пассажирским автобусом: пострадали два человека
В Ростовской области произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате пострадали два человека. Авария случилась около 23 часов 1 апреля на трассе в Дубовском районе.

По предварительной информации, 55-летний водитель автобуса «Мерседес», совершая маневр, не справился с управлением. Транспортное средство съехало на обочину.

- В ДТП пострадали пассажирки 49 и 56 лет, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.