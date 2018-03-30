В Ростовской области произошло ДТП с пассажирским автобусом: пострадали два человека



В Ростовской области произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате пострадали два человека. Авария случилась около 23 часов 1 апреля на трассе в Дубовском районе.



По предварительной информации, 55-летний водитель автобуса «Мерседес», совершая маневр, не справился с управлением. Транспортное средство съехало на обочину.



- В ДТП пострадали пассажирки 49 и 56 лет, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.