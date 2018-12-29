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В Ростовской области произошел пожар в многоэтажном доме: погиб мужчина

В Ростовской области произошел пожар в многоэтажном доме: погиб мужчина
В Ростовской области произошел пожар в четырехэтажном доме. Огонь начал распространяться 31 декабря около 6 часов в многоэтажке в переулке Болгарском.

По предварительным данным, в одной из квартир загорелись личные вещи. Увидев дым, жильцы обратились к спасателям. В ликвидации участвовали шесть человек и две единицы техники. Однако пламя успело охватить 18 квадратных метров.

– Из помещений эвакуировали 11 жильцов. При пожаре погиб 61-летний мужчина, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В пресс-службе добавили, что к пожару могло привести неосторожное обращение с огнем.

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