В Ростовской области произошел пожар в многоэтажном доме: погиб мужчина



В Ростовской области произошел пожар в четырехэтажном доме. Огонь начал распространяться 31 декабря около 6 часов в многоэтажке в переулке Болгарском.



По предварительным данным, в одной из квартир загорелись личные вещи. Увидев дым, жильцы обратились к спасателям. В ликвидации участвовали шесть человек и две единицы техники. Однако пламя успело охватить 18 квадратных метров.



– Из помещений эвакуировали 11 жильцов. При пожаре погиб 61-летний мужчина, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



В пресс-службе добавили, что к пожару могло привести неосторожное обращение с огнем.