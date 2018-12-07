В Ростовской области произошел пожар в городском парке



В Каменске-Шахтинском Ростовской области произошел пожар в городском парке имени Маяковского. Возгорание случилось в районе переулка Почтового 10 декабря около 20 часов. Видео инцидента опубликовали свидетели.



На кадрах видно, что огонь объял сцену парка. Пламя быстро распространилось по установке и в результате разрушило ее. Очевидцы подозревают, что сцену могли поджечь специально.



– Остается только «поблагодарить» этих негодяев. Теперь мы лишились главного места для культурных мероприятий в городе. Хотелось бы, чтобы их нашли и заставили сделать ремонт. Возможно, после этого они бы задумались, – написал один из пользователей соцсетей.



Местные жители рассказывают, что сцена долгое время пребывала в плачевном состоянии. Но и по сей день она была главным местом для проведения городских мероприятий.