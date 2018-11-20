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В Ростовской области продавец магазина игрушек сбывал наркотики

В Ростовской области продавец магазина игрушек сбывал наркотики
На одном из рынков Аксайского района мужчина вместе с детскими игрушками продавал из-под прилавка марихуану. Злоумышленника задержали несколько дней назад.

Осматривая торговое помещение, оперативники обнаружили около 1,5 килограмма «травы». В ходе исследования было подтверждено, что это марихуана.

Правоохранители выяснили, что задержанный — 45-летний иностранный гражданин. Во время обыска в его квартире было обнаружено ещё 100 граммов наркотического вещества.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотиков, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Сейчас мужчина заключён под стражу.

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