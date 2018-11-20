В Ростовской области продавец магазина игрушек сбывал наркотики



На одном из рынков Аксайского района мужчина вместе с детскими игрушками продавал из-под прилавка марихуану. Злоумышленника задержали несколько дней назад.



Осматривая торговое помещение, оперативники обнаружили около 1,5 килограмма «травы». В ходе исследования было подтверждено, что это марихуана.



Правоохранители выяснили, что задержанный — 45-летний иностранный гражданин. Во время обыска в его квартире было обнаружено ещё 100 граммов наркотического вещества.



- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотиков, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Сейчас мужчина заключён под стражу.