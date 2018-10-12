В Ростовской области при столкновении ВАЗа и трактора погибли два человека
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На Дону в результате аварии с участием трактора погибли два человека. ДТП случилось около 19 часов 13 октября.
По предварительным данным, на 12-м километре трассы Волгодонск – Зимовники водитель ВАЗ-2115 допустил столкновение с трактором.
- В аварии погибли водитель и 34-летний пассажир легкового автомобиля, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
52-летний водитель трактора не пострадал. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.