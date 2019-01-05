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В Ростовской области при столкновении иномарок погибли три человека

В Ростовской области при столкновении иномарок погибли три человека
В Ростовской области при столкновении «Хендай Старекс» и «Мерседеса» погибли три человека. Смертельное ДТП произошло 8 января около семи часов на 936-м километре трассы М-4 «Дон».

По предварительной информации, водитель «Хендай Старекс» не справился с управлением. В результате иномарка выехала на встречную полосу. Здесь автомобиль врезался в «Мерседес».

– В результате аварии погибли три человека, находившиеся в салоне «Хендай Старекс». Пострадали четыре человека из автомобиля «Мерседес». С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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