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В Ростовской области при столкновении иномарки и ВАЗа погибли два человека

В Ростовской области при столкновении иномарки и ВАЗа погибли два человека
В Волгодонске Ростовской области при столкновении иномарки «Мазда» и ВАЗа погибли два человека. Авария случилась на проспекте Строителей 27 октября около полуночи.

По предварительной информации, 35-летний мужчина, находившийся за рулем «Мазды», выехал на полосу встречного движения. После этого иномарка столкнулась с автомобилем «ВАЗ-21093». В результате передняя часть ВАЗа оказалась сильно повреждена.

– В аварии погибли 32-летний водитель и 45-летняя пассажирка ВАЗа. 28-летняя девушка, которая также находилась в салоне отечественного авто, получила травмы. Ее госпитализировали, – прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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