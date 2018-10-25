В Ростовской области при столкновении «Хендай Акцента» и «Лады» пострадала женщина



В Азове Ростовской области при столкновении «Хендай Акцента» и «Лады» пострадала 49-летняя женщина. Авария случилась в переулке Маяковского 25 октября около 20 часов. Информацию об этом передает DonDay Азов.



Сообщается, что 40-летний водитель «Хендай Акцента» не предоставил проезд отечественному авто под маркой «Лада-211440». В результате машины столкнулись.



В ДТП пострадал 49-летняя пассажирка «Лады». С травмами различной степени тяжести ее доставили в больницу.