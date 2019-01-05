В Ростовской области при пожаре во флигеле погиб мужчина



Фото: Involokolamsk.ru

В Орловском районе Ростовской области при пожаре погиб мужчина. Возгорание произошло в жилом флигеле на улице Колхозной в хуторе Большевик.



Сигнал о происшествии поступил на пульт пожарной охраны 8 января в 16:33. На место выехали восемь спасателей и две единицы техники.

- Площадь пожара составила два квадратных метра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Во время тушения обнаружен мёртвым 76-летний мужчина.



По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.