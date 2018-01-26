В Ростовской области при пожаре в жилом доме погибли двое



В Ростовской области при пожаре в жилом доме погибли двое. Возгорание произошло 28 января около 00 часов в станице Кировской.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, загорелась одна из пристроек частного двухэтажного дома. Затем пламя распространилось и на кровлю.



– Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, - добавили в ведомстве. – После ликвидации пожара спасатели обнаружили тела 39-летней женщины и 41-летнего мужчины.



На борьбу с огнем у спасателей ушло около получаса. В тушении принимали участие семь человек личного состава и три единицы техники.