При пожаре в заброшенном доме в Ростовской области погиб мужчина



В Ростовской области при пожаре в заброшенном доме погиб мужчина. Пламя вспыхнуло 13 января около 20.30 в поселке Новомирском Азовского района.



Возгорание началось в заброшенном одноэтажном здании на улице Мичурина. В строении огонь распространился на площади 40 квадратных метров. Заметив пламя, очевидцы вызвали спасателей на место ЧП.



- Около 21.00 огонь локализовали, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Спустя пять минут пожар потушили.



К сожалению, в результате возгорания погиб мужчина. По предварительной информации, он пытался растопить печь в доме дровами.



В тушении огня участвовали шесть спасателей с привлечением двух единиц техники.