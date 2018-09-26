В Ростовской области при пожаре в строящемся доме погиб пенсионер



В селе Кагальник Азовского района при пожаре в строящемся одноэтажном доме погиб пенсионер. Пожар случился на улице Карла Маркса вечером 27 сентября.



Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы около половины девятого вечера. На момент прибытия пожарных огнём была охвачена площадь 15 квадратных метров.

- В результате пожара погиб 65-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.



К тушению привлекались восемь спасателей и две единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.