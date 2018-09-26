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В Ростовской области при пожаре в строящемся доме погиб пенсионер

В Ростовской области при пожаре в строящемся доме погиб пенсионер
В селе Кагальник Азовского района при пожаре в строящемся одноэтажном доме погиб пенсионер. Пожар случился на улице Карла Маркса вечером 27 сентября.

Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы около половины девятого вечера. На момент прибытия пожарных огнём была охвачена площадь 15 квадратных метров.
- В результате пожара погиб 65-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

К тушению привлекались восемь спасателей и две единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

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