В Ростовской области при пожаре в одноэтажном доме погибла женщина



В Ростовской области при пожаре в одноэтажном доме погибла женщина. Возгорание началось в станице Мечетинской Зерноградского района.



На улице Премьерова 15 октября около 13.00 вспыхнул частный дом. Огонь в здании распространился на площади четыре квадратных метра. Заметив пламя, местные жители позвонили пожарным.



- Спасатели локализовали пламя спустя 10 минут после возгорания, - рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области. - Еще через пять минут огонь потушили.



К сожалению, при пожаре погибла 38-летняя женщина. Она отравилась угарным газом.



По предварительной информации, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем. Отметим, на месте возникновения пожара работали шесть спасателей с привлечением двух единиц техники.