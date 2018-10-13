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В Ростовской области при пожаре в одноэтажном доме погибла женщина

В Ростовской области при пожаре в одноэтажном доме погибла женщина
В Ростовской области при пожаре в одноэтажном доме погибла женщина. Возгорание началось в станице Мечетинской Зерноградского района.

На улице Премьерова 15 октября около 13.00 вспыхнул частный дом. Огонь в здании распространился на площади четыре квадратных метра. Заметив пламя, местные жители позвонили пожарным.

- Спасатели локализовали пламя спустя 10 минут после возгорания, - рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области. - Еще через пять минут огонь потушили.

К сожалению, при пожаре погибла 38-летняя женщина. Она отравилась угарным газом.

По предварительной информации, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем. Отметим, на месте возникновения пожара работали шесть спасателей с привлечением двух единиц техники.

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