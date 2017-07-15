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В Ростовской области при пожаре в летней кухне погибли два человека

В Ростовской области при пожаре в летней кухне погибли два человека

В городе Семикаракорске Ростовской области при пожаре погибли два человека. Возгорание произошло на улице Победы 16 июля около двух часов ночи.

На территории частного дома загорелась летняя кухня. Огнём было охвачено 36 кв. м помещения.
- В результате пожара погибли 54-летний мужчина и женщина, её возраст в настоящее время уточняется, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем. К тушению привлекались 10 спасателей и три единицы техники. Пожар был ликвидирован около трёх часов ночи.

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