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В Ростовской области при пожаре в двухэтажном доме погиб мужчина

В Ростовской области при пожаре в двухэтажном доме погиб мужчина
Фото: News.vsemetri.com

Житель Неклиновского района Ростовской области погиб в результате пожара.

ЧП произошло в селе Андреево-Мелентьево 10 февраля около 17 часов. На улице Первомайской загорелся двухэтажный частный дом. Огонь быстро распространился на площадь 70 квадратных метров.

В результате происшествия погиб, предположительно, хозяин дома. Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, к тушению привлекались 10 спасателей и три единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

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