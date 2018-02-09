В Ростовской области при пожаре в двухэтажном доме погиб мужчина
Фото: News.vsemetri.com
Житель Неклиновского района Ростовской области погиб в результате пожара.
ЧП произошло в селе Андреево-Мелентьево 10 февраля около 17 часов. На улице Первомайской загорелся двухэтажный частный дом. Огонь быстро распространился на площадь 70 квадратных метров.
В результате происшествия погиб, предположительно, хозяин дома. Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, к тушению привлекались 10 спасателей и три единицы техники. Причина возгорания устанавливается.