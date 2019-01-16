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В Ростовской области при пожаре в частном доме пострадали три девочки, в том числе годовалая малышка

В Ростовской области при пожаре в частном доме пострадали три девочки, в том числе годовалая малышка
В Ростовской области при пожаре в частном доме пострадали три девочки. Возгорание произошло в хуторе Новолакедемоновка Неклиновского района 17 января около 6.00.

По предварительной информации, из-за короткого замыкания электропроводки начался пожар в одноэтажном здании на улице Октябрьской. Огонь в строении распространился на площади 10 квадратных метров. Заметив возгорание, очевидцы ЧП вызвали спасателей.

- Пламя локализовали примерно через 20 минут после возникновения пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Спустя еще пять минут огонь потушили.

К сожалению, в результате возгорания пострадали 17-летняя девушка, 9-летняя девочка и годовалая малышка. С ожогами и отравлением угарным газом их доставили в больницу.

На месте возникновения пожара работали пять спасателей с привлечением двух единиц техники. Сейчас выясняются все детали случившегося.

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