В Ростовской области при пожаре в частном доме пострадали три девочки, в том числе годовалая малышка



В Ростовской области при пожаре в частном доме пострадали три девочки. Возгорание произошло в хуторе Новолакедемоновка Неклиновского района 17 января около 6.00.



По предварительной информации, из-за короткого замыкания электропроводки начался пожар в одноэтажном здании на улице Октябрьской. Огонь в строении распространился на площади 10 квадратных метров. Заметив возгорание, очевидцы ЧП вызвали спасателей.



- Пламя локализовали примерно через 20 минут после возникновения пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Спустя еще пять минут огонь потушили.



К сожалению, в результате возгорания пострадали 17-летняя девушка, 9-летняя девочка и годовалая малышка. С ожогами и отравлением угарным газом их доставили в больницу.



На месте возникновения пожара работали пять спасателей с привлечением двух единиц техники. Сейчас выясняются все детали случившегося.