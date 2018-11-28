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В Ростовской области при пожаре в частном доме двое погибли

В Ростовской области при пожаре в частном доме двое погибли
В Ростовской области при пожаре в частном доме двое погибли. Возгорание произошло ночью 1 декабря в хуторе Болдыревка Родионово-Несветайского района. 

В здании на улице Октябрьской огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Очевидцы возгорания вызвали пожарных. На место ЧП выехали шесть спасателей на четырех машинах.

- Около 2.20 огонь локализовали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Спустя пять минут пламя потушили.

При пожаре погибли 57-летняя женщина и 58-летний мужчина. Сейчас устанавливают их личности и выясняют причины возгорания.

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