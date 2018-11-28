В Ростовской области при пожаре в частном доме двое погибли



В Ростовской области при пожаре в частном доме двое погибли. Возгорание произошло ночью 1 декабря в хуторе Болдыревка Родионово-Несветайского района.



В здании на улице Октябрьской огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Очевидцы возгорания вызвали пожарных. На место ЧП выехали шесть спасателей на четырех машинах.



- Около 2.20 огонь локализовали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Спустя пять минут пламя потушили.



При пожаре погибли 57-летняя женщина и 58-летний мужчина. Сейчас устанавливают их личности и выясняют причины возгорания.