В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли три девочки





В Егорлыкском районе Ростовской области при пожаре погибли три девочки. Страшная трагедия произошла в станице Егорлыкской.



Около часа ночи 29 июня на пульт «01» поступило сообщение о возгорании кровли частного дома на двух хозяев на улице Гагарина. На место прибыли 12 спасателей и пять единиц техники. Из полыхающего дома вывели двух человек, обоих госпитализировали в ЦРБ Егорлыкского района.



В 01:10 пожарным удалось локализовать пожар, то есть предотвратить его дальнейшее распространение. Вскоре возгорание полностью ликвидировали.

- В ходе разборки и проливки строительных конструкций на месте пожара были обнаружены тела трёх погибших, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. – Это девочки 6, 8 и 17 лет.



Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.