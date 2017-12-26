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В Ростовской области при пожаре в частном доме погибла пожилая пара

В Ростовской области при пожаре в частном доме погибла пожилая пара
В Ростовской области при пожаре в частном доме погибла пожилая пара. Трагическое происшествие случилось в хуторе Сироткин Дубовского района в переулке Школьном.

Около 23:00 вспыхнул частный дом. На место возгорания выехали 12 спасателей и пять пожарных машин. Огонь охватил площадь примерно 54 квадратных метра.

- Во время происшествия погибли 80-летняя женщина и 74-летний мужчина, - рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. - Что стало причиной пожара, станет известно после проверки.

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