В Ростовской области при пожаре в частном доме погибла пожилая пара



В Ростовской области при пожаре в частном доме погибла пожилая пара. Трагическое происшествие случилось в хуторе Сироткин Дубовского района в переулке Школьном.



Около 23:00 вспыхнул частный дом. На место возгорания выехали 12 спасателей и пять пожарных машин. Огонь охватил площадь примерно 54 квадратных метра.



- Во время происшествия погибли 80-летняя женщина и 74-летний мужчина, - рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. - Что стало причиной пожара, станет известно после проверки.