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В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб одинокий пенсионер

В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб одинокий пенсионер
В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб одинокий пенсионер. Трагедия произошла 1 февраля в Шахтах в переулке Бойком, 3.
Как сообщает DonDay Шахты, дом загорелся около восьми часов вечера. Огонь охватил площадь примерно в 40 квадратных метров.

После тушения пламени спасатели нашли труп 62-летнего хозяина дома. Причиной смерти стало отравление продуктами горения. Пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Известно, что 62-летний мужчина жил один и часто выпивал.

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