В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб одинокий пенсионер



В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб одинокий пенсионер. Трагедия произошла 1 февраля в Шахтах в переулке Бойком, 3.

Как сообщает DonDay Шахты, дом загорелся около восьми часов вечера. Огонь охватил площадь примерно в 40 квадратных метров.



После тушения пламени спасатели нашли труп 62-летнего хозяина дома. Причиной смерти стало отравление продуктами горения. Пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем при курении.



Известно, что 62-летний мужчина жил один и часто выпивал.