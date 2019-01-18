Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области при пожаре в бесхозной постройке погиб пенсионер

В Ростовской области при пожаре в бесхозной постройке погиб пенсионер
При пожаре в заброшенной постройке в Ростовской области погиб пенсионер. ЧП произошло утром 21 января в Кашарском районе.

Огонь вспыхнул в одноэтажном здании в хуторе Новочигириновском на улице Вишеновой. Когда спасатели прибыли на место происшествия, огнём было охвачено восемь квадратных метров постройки.

После тушения в доме обнаружили труп мужчины.
- В результате происшествия погиб 62-летний местный житель, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. - Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

К тушению привлекались два спасателя и одна единица техники.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.