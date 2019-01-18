В Ростовской области при пожаре в бесхозной постройке погиб пенсионер



При пожаре в заброшенной постройке в Ростовской области погиб пенсионер. ЧП произошло утром 21 января в Кашарском районе.



Огонь вспыхнул в одноэтажном здании в хуторе Новочигириновском на улице Вишеновой. Когда спасатели прибыли на место происшествия, огнём было охвачено восемь квадратных метров постройки.



После тушения в доме обнаружили труп мужчины.

- В результате происшествия погиб 62-летний местный житель, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. - Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.



К тушению привлекались два спасателя и одна единица техники.