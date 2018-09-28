В Ростовской области при пожаре пострадал мужчина



При пожаре в городе Донецке Ростовской области пострадал 46-летний мужчина. ЧП произошло в воскресенье, 30 сентября, около 18 часов.



По предварительным данным, в одной из квартир пятиэтажки в 12-м квартале загорелся матрац. Дома находился мужчина, однако в момент происшествия он, предположительно, был пьян, поэтому не смог самостоятельно выбраться из квартиры. Пожарных вызвали соседи, которые заметили дым.

- Площадь возгорания составила три квадратных метра, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Спасатели ликвидировали его в течение 10 минут.



Находившийся в квартире мужчина отравился продуктами горения. Его доставили в больницу.



К тушению привлекались восемь спасателей и три единицы техники. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.