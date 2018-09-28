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В Ростовской области при пожаре пострадал мужчина

В Ростовской области при пожаре пострадал мужчина
При пожаре в городе Донецке Ростовской области пострадал 46-летний мужчина. ЧП произошло в воскресенье, 30 сентября, около 18 часов.

По предварительным данным, в одной из квартир пятиэтажки в 12-м квартале загорелся матрац. Дома находился мужчина, однако в момент происшествия он, предположительно, был пьян, поэтому не смог самостоятельно выбраться из квартиры. Пожарных вызвали соседи, которые заметили дым.
- Площадь возгорания составила три квадратных метра, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Спасатели ликвидировали его в течение 10 минут.

Находившийся в квартире мужчина отравился продуктами горения. Его доставили в больницу.

К тушению привлекались восемь спасателей и три единицы техники. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

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