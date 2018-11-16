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В Ростовской области при пожаре погибли двое молодых людей, ребенок и подросток

В Ростовской области при пожаре погибли двое молодых людей, ребенок и подросток
Фото: Vitvesti.by

Еще одна страшная трагедия произошла в Ростовской области на минувшей неделе. В городе Шахты при пожаре в частном доме погибли четыре человека. Самому старшему из них – 30 лет.

Возгорание произошло ночью 18 ноября на проспекте Победы Революции. В одноэтажном доме огонь распространился на площади 40 квадратных метров.
- В результате происшествия погибли 30-летний молодой человек, 23-летняя девушка, 2-летний ребенок и 16-летний подросток, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Причины пожара устанавливают.

К тушению привлекались 15 спасателей и пять единиц техники.

Напомним, 16 ноября в пожаре в хуторе Рябичев Волгодонского района погибли женщина и трое её детей.

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