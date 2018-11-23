В Ростовской области при пожаре погиб мужчина
В городе Батайске Ростовской области сгорел частный дом. Возгорание произошло 24 ноября около 12:30 в переулке Степном.
Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.
- В тушении участвовали восемь спасателей и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Ликвидировав возгорание, пожарные обнаружили тело погибшего. Им оказался 47-летний мужчина.
Известно, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.