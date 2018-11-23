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В Ростовской области при пожаре погиб мужчина

В Ростовской области при пожаре погиб мужчина
В городе Батайске Ростовской области сгорел частный дом. Возгорание произошло 24 ноября около 12:30 в переулке Степном.

Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.

- В тушении участвовали восемь спасателей и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Ликвидировав возгорание, пожарные обнаружили тело погибшего. Им оказался 47-летний мужчина.

Известно, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

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