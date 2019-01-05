В Ростовской области при пожаре погиб 68-летний мужчина



В Новочеркасске при пожаре погиб 68-летний мужчина. Возгорание началось в дачном домике за микрорайоном Ключевым 8 января около 14 часов, сообщает DonDay Новочеркасск.



По информации издания, возгорание могло случиться из-за расположенной в доме печки-буржуйки. Проживающий здесь мужчина использовал дрова, чтобы отапливать помещение. Местные жители заметили пожар не сразу – дачный домик находился на безлюдной территории. Очевидцы поздно обратились к спасателям. Когда сотрудники приехали на место, пламя практически полностью охватило небольшое строение.



Сейчас выясняются точные причины пожара. Устанавливается личность погибшего.