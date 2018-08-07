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В Ростовской области при пожаре погиб 41-летний мужчина

В Ростовской области при пожаре погиб 41-летний мужчина
В городе Донецке Ростовской области при пожаре в летней кухне погиб мужчина. Трагедия случилась ночью с 8 на 9 августа.

Очевидцы рассказали, что ночью услышали громкий треск. С улицы они увидели как горит летняя кухня их соседа. Местные жители сразу вызвали пожарных.

– Если бы не они, то огонь по деревьям перекинулся на другие дома, - отметили местные жители. - У соседнего флигеля уже начинал дымиться конек на крыше, но его вовремя потушили.

Тело погибшего 41-летнего мужчины спасатели обнаружили во время тушения пожара.

Обстоятельства пожара и гибели горожанина выясняют специалисты.

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