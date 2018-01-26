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В Ростовской области при пожаре из-за непотушенной сигареты погиб молодой мужчина

В Ростовской области при пожаре из-за непотушенной сигареты погиб молодой мужчина

В станице Обливской Ростовской области при пожаре погиб 35-летний мужчина.

Возгорание произошло в станице Обливской. На улице Селиверстова ночью 29 января загорелся частный дом. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы около половины третьего ночи.
- Площадь пожара составила 60 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Во время тушения в доме было обнаружено тело 35-летнего мужчины.

Как добавили в ведомстве, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.

К тушению привлекались четыре спасателя и три единицы техники.

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