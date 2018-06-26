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В Ростовской области при лобовом столкновении пострадали два человека

В Ростовской области при лобовом столкновении пострадали два человека
В Шахтах «лоб в лоб» столкнулись два автомобиля, один из которых - такси. ДТП произошло 27 июня около 13 часов на улице Ведомственной.

Участниками аварии стал «Опель Вектра» и такси «Рено Логан». По предварительной информации, у «Опеля» перестал работать руль. Из-за этого водитель не справился с управлением и врезался в «Рено Логан».

В ДТП пострадали оба водителя. Одному из них помощь оказали на месте, другого с травмами госпитализировали.

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