В Ростовской области предприниматель пытался пронести в колонию наркотики в куске мыла



Индивидуальный предприниматель пытался пронести в исправительную колонию метадон в бруске мыла. Нарушителя задержали 20 марта на КПП учреждения.



На территории одного из исправительных учреждений мужчина организовал цех по пошиву обуви. Во время досмотра при пересечении контрольно-пропускного пункта сотрудники колонии обнаружили полиэтиленовый сверток. Запрещенное вещество мужчина пытался пронести в бруске банного мыла.



- Экспертиза показала, что в пакете был метадон массой 1,5 грамма, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области. – Мужчину задержали по подозрению в преступлении по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».