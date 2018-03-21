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В Ростовской области предприниматель пытался пронести в колонию наркотики в куске мыла

В Ростовской области предприниматель пытался пронести в колонию наркотики в куске мыла
Индивидуальный предприниматель пытался пронести в исправительную колонию метадон в бруске мыла. Нарушителя задержали 20 марта на КПП учреждения.

На территории одного из исправительных учреждений мужчина организовал цех по пошиву обуви. Во время досмотра при пересечении контрольно-пропускного пункта сотрудники колонии обнаружили полиэтиленовый сверток. Запрещенное вещество мужчина пытался пронести в бруске банного мыла.

- Экспертиза показала, что в пакете был метадон массой 1,5 грамма, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области. – Мужчину задержали по подозрению в преступлении по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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