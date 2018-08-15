В Ростовской области пожар уничтожил бараки



В Новошахтинске Ростовской области сгорели бараки. Пожар начался 17 августа около 21 часа на улице Базарной. Об этом сообщают жители города.



Очевидцы рассказывают, что огонь распространялся быстро. Возгорание началось в одном бараке, но из-за ветра быстро охватило соседнюю постройку. Жители попытались потушить пожар своими силами, но им не удалось это сделать.



Прибывшие на место пожарные ликвидировали пожар, не дав ему затронуть близлежащий торговый центр. В результате пожара никто не пострадал.