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В Ростовской области пожар уничтожил бараки

В Ростовской области пожар уничтожил бараки
В Новошахтинске Ростовской области сгорели бараки. Пожар начался 17 августа около 21 часа на улице Базарной. Об этом сообщают жители города.

Очевидцы рассказывают, что огонь распространялся быстро. Возгорание началось в одном бараке, но из-за ветра быстро охватило соседнюю постройку. Жители попытались потушить пожар своими силами, но им не удалось это сделать.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали пожар, не дав ему затронуть близлежащий торговый центр. В результате пожара никто не пострадал.

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