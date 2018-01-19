В Ростовской области пожар оставил без крыши над головой многодетную мать-одиночку



В Ростовской области пожар уничтожил дом, где жила мама с четырьмя детьми. Несчастье постигло семью 25-летней Кристины Мухиной из хутора Дубы Тарасовского района.



Утром 22 января девушка отправила семилетнего и девятилетнего сыновей в школу и стала кормить двух младших. В этот день в посёлке замело дорогу, и она не повела их в детский сад.



Внезапно Кристина почувствовала едкий запах гари, доносившийся из детской. Открыв дверь, она увидела, как из комнаты повалил дым. Девушка схватила малышей и в чём была выскочила на улицу. Посадив ребят в салон машины, стоявшей у дома, она попыталась вернуться в дом. Но из-за открытой двери в помещение попал кислород, и пламя мгновенно распространилось по всему дому. Начали плавиться пластиковые окна и потолок. На крики девушки сбежались соседи. Они оттащили от дома машину с детьми на расстояние и успели вынести из горящего дома газовый баллон. Сама Кристина в это время выводила из двора единственную кормилицу семьи – корову.







Мужчины пытались тушить пожар снегом, кто-то принес огнетушитель. Но дом уже полностью был объят пламенем, и своими силами потушить его не удавалось. Ближайшая пожарная часть находится в 50 километрах от хутора, поэтому когда спасатели прибыли на место происшествия, дом уже тлел.



Ничего из личных вещей спасти не удалось. В огне сгорели все документы. Лишившись крыши над головой, Кристина пошла к своей маме, живущей неподалеку. Светлана Владимировна тоже многодетная мать. У нее четверо детей, трое из которых – школьники. Женщина работает в магазине. Ее ежемесячный заработок составляет 4 500 рублей. Ее муж – инвалид.

– Чтобы выжить, мы держим большое хозяйство, вот сейчас и корова Кристины прибавилась, - говорит Светлана Владимировна. - Для меня как для матери главное, что моя дочь и малыши живы. Вместе мы как-нибудь выкарабкаемся.







Сейчас в маленьком двухкомнатном доме Светланы Владимировны ютятся 10 человек. Выбирать место для ночлега не приходится: Кристина спит на диване, школьники - на надувных матрасах, малыши - на раскладных креслах.



В хуторе трудно найти работу, поэтому Кристина, чтобы прокормить четверых детей, бралась за любое дело. Молодая мама трудилась на местной лесопилке, летом пасла коров, торговала на рынке, одним словом, не брезговала самой тяжелой и малооплачиваемой работой. Мужа Кристины умер, поэтому надеяться приходится только на себя.



Пожар уничтожил все имущество многодетной семьи, в огне сгорели детские вещи и канцелярские принадлежности, буквально всё, что Кристине с таким трудом доставалось. В хуторе пустуют несколько заброшенных домов. Девушка надеется, что районные власти разрешат занять один из них. С такой просьбой она уже ездила в районный центр. Соседи и просто небезразличные люди также решили помочь и бросили в социальных сетях клич с просьбой о помощи.



За сутки на счет семьи перечислили около четырех тысяч рублей. Кроме финансовой помощи, семья нуждается в самых элементарных вещах: посуде, одежде, постельных принадлежностях, канцелярии для школьников.



Желающие помочь молодой маме и её детям могут перечислить средства на карту, привязанную к номеру телефона: 8-928-612-57-42 (открыта на имя Светланы Владимировны) или на карту Сбербанка: 63900252 9075578097 (открыта на имя Лидии Макушенко).



Посылку с вещами можно отправить по почте на адрес: Ростовская обл., Тарасовский р-н, хутор Дубы, ул. Заречная, 20. Почтовый индекс: 346092.