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В Ростовской области пойдут под суд полицейские, избившие мужчину

В Ростовской области пойдут под суд полицейские, избившие мужчину
В Морозовском районе суд признал виновными двух бывших полицейских, избивших мужчину.

В ходе следствия было установлено, что 14 марта 2018 года инспектор ДПС Ищенко Р. и старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Кинжибаев А. задержали местного жителя, подозреваемого в совершении преступления. У правоохранителей возникла личная неприязнь к мужчине, поэтому они избили его.

Суд признал Ищенко и Кинжибаева виновными. Им вынесен приговор по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия.

- Экс-полицейским грозит по три года лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Помимо этого, они не смогут занимать должности в государственных, муниципальных и правоохранительных органах.

Приговор в законную силу не вступил.

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