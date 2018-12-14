В Ростовской области пойдут под суд полицейские, избившие мужчину



В Морозовском районе суд признал виновными двух бывших полицейских, избивших мужчину.



В ходе следствия было установлено, что 14 марта 2018 года инспектор ДПС Ищенко Р. и старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Кинжибаев А. задержали местного жителя, подозреваемого в совершении преступления. У правоохранителей возникла личная неприязнь к мужчине, поэтому они избили его.



Суд признал Ищенко и Кинжибаева виновными. Им вынесен приговор по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия.



- Экс-полицейским грозит по три года лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.



Помимо этого, они не смогут занимать должности в государственных, муниципальных и правоохранительных органах.



Приговор в законную силу не вступил.