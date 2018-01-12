В Ростовской области пострадал водитель внедорожника, вылетевшего в кювет
В Ростовской области пострадал водитель внедорожника, вылетевшего в кювет. Авария случилась на 1171-м километре трассы М-4 «Дон» 15 января примерно в 15 часов.
Как рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД, 32-летний владелец УАЗ «Патриот» не справился с управлением, двигаясь по скользкой дороге. Отечественное авто занесло, машина вылетела в правый кювет.
- В результате ДТП водитель внедорожника получил травмы, - рассказали в ведомстве. - Пострадавшего доставили в больницу.