В Ростовской области после ДТП перевернулась иномарка, пострадал 4-летний ребёнок





На трассе Азов-Староминская в Ростовской области после ДТП перевернулся «Рено Дастер». Авария произошла 6 июня в Азовском районе около полудня.



По предварительным данным, 38-летний водитель «Фиат Дукато» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Рено Дастер». От удара «Рено» перевернулся.

- В результате ДТП пострадал 4-летний пассажир «Рено», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. – Ребёнок доставлен в больницу.



41-летняя женщина, управлявшая иномаркой, не пострадала. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.