В Ростовской области после ДТП «Форд» вылетел в кювет



В Ростовской области на трассе Семикаракорск – Волгодонск после ДТП «Форд» вылетел в кювет. В аварии пострадал водитель.



Дорожное происшествие случилось 13 декабря около 9 часов утра. По предварительным данным, 39-летний водитель «Форда Фокуса», поворачивая налево, не уступил дорогу «Киа». От удара «Форд» отбросило в кювет.

- В результате аварии водитель «Форда Фокуса» получил травмы и был доставлен в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



36-летний водитель второй иномарки не пострадал. Обстоятельства ДТП уточняются.

