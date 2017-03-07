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В Ростовской области попутчик украл у мужчины в поезде 50 тыс. руб.

В Ростовской области попутчик украл у мужчины в поезде 50 тыс. руб.

В Ростовской области попутчик украл у мужчины в поезде 50 тыс. руб.. 6 марта житель Краснодарского края проезжал Миллеровский район в поезде «Минск- Адлер». Пассажир отвлекся и ненадолго оставил свои вещи без присмотра. Когда он решил проверить их, то не нашел кошелька, в котором было 50 тыс. руб. и банковские пластиковые карты.

Доехав до станции Миллерово, мужчина обратился к сотрудникам линейного отдела полиции. Злоумышленника нашли на следующий день, 7 марта, в Миллеровском районе.
- Задержанным оказался 33-летний житель Чертковского района Роствоской области,- рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по  СКФО.- Он воспользовался невнимательностью своего попутчика, украл кошелек и сошел на ближайшей станции.

На злоумышленника завели дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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