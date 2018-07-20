Авторизация

Регистрация


  • USD 62.92
  • EUR 73.53
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области полицейский выстрелил в парня при задержании наркоманов

В Ростовской области полицейский выстрелил в парня при задержании наркоманов
При задержании наркоманов один из правоохранителей выстрелил в 25-летнего парня. Об этом сообщает DonDay-Шахты со ссылкой на собственный источник. Инцидент произошел около 20 часов 23 июля.

Информация о местонахождении парней, которые возможно употребляют и распространяют наркотики, поступила в отделение полиции. После того, как полицейские выехали на место, они попытались скрыться, в результате чего началась погоня.

Во время задержания сотрудник правоохранительных органов попал из травматического пистолета в грудь 25-летнему парню. . После этого молодого человека задержали и доставили в отделение. Там ему стало плохо, и полицейские вызвали пострадавшему от выстрела скорую помощь.

С травмой грудной клетки его госпитализировали в городскую больницу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.