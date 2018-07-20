В Ростовской области полицейский выстрелил в парня при задержании наркоманов



При задержании наркоманов один из правоохранителей выстрелил в 25-летнего парня. Об этом сообщает DonDay-Шахты со ссылкой на собственный источник. Инцидент произошел около 20 часов 23 июля.



Информация о местонахождении парней, которые возможно употребляют и распространяют наркотики, поступила в отделение полиции. После того, как полицейские выехали на место, они попытались скрыться, в результате чего началась погоня.



Во время задержания сотрудник правоохранительных органов попал из травматического пистолета в грудь 25-летнему парню. . После этого молодого человека задержали и доставили в отделение. Там ему стало плохо, и полицейские вызвали пострадавшему от выстрела скорую помощь.



С травмой грудной клетки его госпитализировали в городскую больницу.