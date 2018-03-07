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В Ростовской области полицейские с помощью пыток пытались добиться от 16-летнего подростка признания в изнасиловании

В Ростовской области полицейские с помощью пыток пытались добиться от 16-летнего подростка признания в изнасиловании
В Сальском районе сотрудники уголовного розыска пытались «выбить» из 16-летнего школьника признание в изнасиловании 5-летней девочки. Оперуполномоченные несколько часов пытали подростка электрошокером и били его по голове.

Как сообщалось ранее, случай зверского обращения правоохранителей с 16-летним юношей произошел 22 февраля 2018 года в небольшом поселке Приречном.

Максима С. и его родных братьев 8 и 18 лет подозревали в групповом изнасиловании 5-летней девочки. Её мать написала заявление на подростков, в котором указала, что два года назад они надругались над её дочерью.

По информации DonDay.ru, полицейские попросили братьев вместе с их мамой проехать в участок под предлогом оформления документов. Очевидно, женщина даже не подозревала, что в этот злополучный день её ребенок будет покидать отделение с психологическими и телесными травмами.

Полицейские попросили маму Максима С. и его младшего брата пройти в отдельный кабинет, а сами отвели 16-летнего подростка в комнату для допросов. Юноша отказывался признаваться в том, чего не делал, за что получил от двоих полицейских множество ударов по голове. Избиением пытки не закончились — оперуполномоченные решили воспользоваться электрошокером.

Выйдя из комнаты для допросов и увидев свою маму, Максим С. не сразу решился рассказать ей о случившемся. Видимо, школьника запугали и приказали держать язык за зубами.

Только по приезде домой юноша показал матери ссадины и синяки на его теле. Вечером пострадавшему стало нехорошо, ему вызвали скорую помощь. Утром следующего дня у Максима сняли побои.

Заместителя начальника и старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска Сальского района задержали по подозрению в превышении полномочий. Сейчас оба мужчины находятся под стражей и ожидают очной ставки.
Отметим, мама якобы изнасилованной девочки свое заявление уже забрала и заявила, что претензий ни к кому не имеет. Свой поступок она пояснила тем, что «дочь ввела её в заблуждение».

Напомним, об избиении подростка стало известно 12 марта. Двое полицейских, пытаясь добиться признательных показаний, использовали электрошокер и грубую физическую силу. В настоящее время в отношении обоих возбуждено уголовное дело.

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