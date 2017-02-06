В Ростовской области погиб водитель «ВАЗа», врезавшись в дерево





В Мартыновском районе Ростовской области погиб водитель «ВАЗа», врезавшись дерево.



Авария произошла 6 февраля около 17 часов на 72 километре трассы Пролетарск-Большая Мартыновка.

- 62-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21099», по предварительным данным, не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В результате ДТП водитель погиб на месте, а пассажир автомобиля доставлен в больницу.



По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.