Авторизация

Регистрация
  • USD 59.31
  • EUR 63.82
  • Погода в г. +2
Новости

Происшествия

0

В Ростовской области погиб водитель «ВАЗа», врезавшись в дерево

В Ростовской области погиб водитель «ВАЗа», врезавшись в дерево

В Мартыновском районе Ростовской области погиб водитель «ВАЗа», врезавшись дерево.

Авария произошла 6 февраля около 17 часов на 72 километре трассы Пролетарск-Большая Мартыновка.
- 62-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21099», по предварительным данным, не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В результате ДТП водитель погиб на месте, а пассажир автомобиля доставлен в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!