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В Ростовской области погиб пастух, подорвавшись на снаряде времён войны

В Ростовской области погиб пастух, подорвавшись на снаряде времён войны

В Ростовской области пастух подорвался на снаряде времён Великой Отечественной войны. ЧП произошло 28 марта в поселке Коксовый Белокалитвинского района, сообщает DonDay.ru.

32-летний мужчина пас на поле крупный рогатый скот. Помимо основной работы, пастух занимался поиском оружия и снарядов времён войны. Он знал, что в этом месте шли бои, и надеялся найти что-нибудь из военной атрибутики. На свою погибель в этот день дончанину удалось обнаружить боеприпас. Когда мужчина стал извлекать снаряд из земли, он взорвался.

-Пастух погиб на месте происшествия, - рассказал старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец. - Известно, что погибший привлекался к уголовной ответственности по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

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