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В Ростовской области погиб мужчина, провалившись под лёд на мотоцикле

В Ростовской области погиб мужчина, провалившись под лёд на мотоцикле

В Пролетарском районе Ростовской области 50-летний мужчина погиб, когда пытался пересечь реку на мотоцикле. Первый трагический случай в этом году произошел 24 января на реке Маныч.
- В 19:30 в оперативные службы поступил звонок от рыбаков о том, что в балке «Сталинградская» реки Маныч при переезде на мотоцикле залива в темное время суток, водитель не заметил полынью и провалился под лёд вместе с техникой, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. - 25 января в 10:40 тело было поднято на поверхность спасателями поисково-спасательного подразделения «Пролетарское».

Ледяной покров в месте происшествия составлял порядка 10-12 сантиметров. Такой плотности льда достаточно, чтобы выдержать пешехода, но не технику.

С начала года было зафиксировано уже два случая провала под лёд - в Константиновском и Цимлянском районах. В обоих случаях жертв удалось избежать.

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