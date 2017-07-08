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В Ростовской области погиб мужчина, отравившись газом во время варки варенья

В Ростовской области погиб мужчина, отравившись газом во время варки варенья

В городе Шахты Ростовской области погиб мужчина, отравившись газом во время приготовления варенья. Причиной появления ядовитых газов в помещении стало нарушение техники безопасности при использовании газового оборудования.

Трагический случай произошёл 9 июля. Супруги варили в квартире варенье. Из-за работающей печки, воздух в квартире нагрелся. Хозяева закрыли окна и включили кондиционер. На кухне работала вытяжка и был включён газовый водонагреватель. В результате вытяжка изменила направление выхода продуктов горения и ядовитые газы скопились на кухне. 53-летний мужчина скончался от отравления, его 45-летнюю жену медикам удалось спасти.

Подобный случай произошёл в январе в Ростове. В одном из домов на проспекте 40-летия Победы вытяжка также «перетянула» водонагреватель. От отравления погибла 5-летняя девочка.

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