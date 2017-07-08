В Ростовской области поезд переехал лежащего на путях мужчину





В Ростовской области поезд переехал лежавшего на рельсах мужчину. ЧП произошло на 1129 километре перегона станции Хапры Северо-Кавказской железной дороги.



9 июля около 4 часов в Мясниковском районе резервный локомотив, двигавшийся без состава поезда, переехал пешехода.

- Со слов локомотивной бригады, мужчина лежал в колее железнодорожных путей и не реагировал на звуковые сигналы, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте. - Машинист незамедлительно применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.



Прибывшие на место следователи осмотрели место происшествия и опросили локомотивную бригаду. Личность погибшего устанавливается. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства случившегося.