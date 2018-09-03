В Ростовской области поезд насмерть сбил 24-летнего солдата
В Ростовской области поезд насмерть сбил 24-летнего солдата. Трагедия случилась около полуночи 5 сентября на станции Локомотивной в Новочеркасске.
По версии следствия, парень решил перебежать железную дорогу прямо перед проходящим по ней поездом. Пассажирский поезд № 549 сообщением Адлер — Тольятти не успел затормозить и сбил молодого человека. От полученных травм молодой человек скончался на месте.
- Следователи проверили место происшествия, - сообщили в Южном СУТ СК России. - Проводится проверка.