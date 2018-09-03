Авторизация

Регистрация


  • USD 68.27
  • EUR 79.02
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области поезд насмерть сбил 24-летнего солдата

В Ростовской области поезд насмерть сбил 24-летнего солдата
В Ростовской области поезд насмерть сбил 24-летнего солдата. Трагедия случилась около полуночи 5 сентября на станции Локомотивной в Новочеркасске.

По версии следствия, парень решил перебежать железную дорогу прямо перед проходящим по ней поездом. Пассажирский поезд № 549 сообщением Адлер — Тольятти не успел затормозить и сбил молодого человека. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

- Следователи проверили место происшествия, - сообщили в Южном СУТ СК России. - Проводится проверка.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.