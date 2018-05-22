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В Ростовской области подросток утонул на рыбалке

В Ростовской области подросток утонул на рыбалке
В Сальском районе Ростовской области подросток утонул на рыбалке.

24 мая два приятеля отправились на рыбалку. Ребята сидели с удочками на берегу водоёма. В какой-то момент 17-летний парень уронил в воду поплавок, потянулся за ним, упал в воду и начал тонуть. Его 12-летний друг попытался спасти приятеля, но ему не хватило сил, чтобы вытащить подростка из воды. Юноша утонул.
- Следователь осмотрел место происшествия, - сообщили в следственном управлении Ростовской области, - назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

По факту случившегося начата проверка. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

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