Авторизация

Регистрация


  • USD 63.24
  • EUR 73.72
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области подросток, пытавшийся украсть кабель из трансформатора, погиб от удара током

В Ростовской области подросток, пытавшийся украсть кабель из трансформатора, погиб от удара током

21 июня в городе Шахты 17-летний подросток, намеревавшийся украсть кабель из трансформатора, погиб от удара током.

Владислав В. вместе с товарищем проникли на территорию предприятия «Ростовшахтострой». Молодые люди хотели вырезать кабель, чтобы сдать его в пункт приема цветных металлов, сообщает DonDay.ru. Стоило Владу пробраться в трансформаторную комнату, как полетели искры, и юноша потерял сознание.

Напарник погибшего, увидев, что парень не подает признаков жизни, позвал на помощь двоих приятелей, которые помогли оттащить пострадавшего от трансформатора и вызвали «скорую».

Подросток скончался до приезда скорой помощи. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть. Тело подростка было покрыто ожогами.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.