В Ростовской области подросток, пытавшийся украсть кабель из трансформатора, погиб от удара током





21 июня в городе Шахты 17-летний подросток, намеревавшийся украсть кабель из трансформатора, погиб от удара током.



Владислав В. вместе с товарищем проникли на территорию предприятия «Ростовшахтострой». Молодые люди хотели вырезать кабель, чтобы сдать его в пункт приема цветных металлов, сообщает DonDay.ru. Стоило Владу пробраться в трансформаторную комнату, как полетели искры, и юноша потерял сознание.



Напарник погибшего, увидев, что парень не подает признаков жизни, позвал на помощь двоих приятелей, которые помогли оттащить пострадавшего от трансформатора и вызвали «скорую».



Подросток скончался до приезда скорой помощи. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть. Тело подростка было покрыто ожогами.