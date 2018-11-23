Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области подросток обвиняется в изнасиловании сестры

В Ростовской области подросток обвиняется в изнасиловании сестры
В Ростовской области 17-летний подросток обвиняется в изнасиловании младшей сестры. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

Шокирующая история «семейных» отношений произошла в середине 2017 года, однако о ней стало известно только сейчас.
В середине ноября 2018 года 10-летняя Даша К. попала в социально-реабилитационный центр Кашарского района. Во время планового медицинского осмотра врач обнаружил у девочки странные рубцы в районе анального отверстия. Тогда-то ребенок и поведал свою печальную историю.

Даша рассказала, что в течение нескольких месяцев старший брат завязывал ей глаза, бил, а после удовлетворял свои потребности.
После того как врач узнал о случившемся, то сразу же сообщил руководству, а те - правоохранителям.

В дом к Андрею прибыла следственно-оперативная группа. В отношении парня было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.