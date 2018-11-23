В Ростовской области подросток обвиняется в изнасиловании сестры



В Ростовской области 17-летний подросток обвиняется в изнасиловании младшей сестры. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.



Шокирующая история «семейных» отношений произошла в середине 2017 года, однако о ней стало известно только сейчас.

В середине ноября 2018 года 10-летняя Даша К. попала в социально-реабилитационный центр Кашарского района. Во время планового медицинского осмотра врач обнаружил у девочки странные рубцы в районе анального отверстия. Тогда-то ребенок и поведал свою печальную историю.



Даша рассказала, что в течение нескольких месяцев старший брат завязывал ей глаза, бил, а после удовлетворял свои потребности.

После того как врач узнал о случившемся, то сразу же сообщил руководству, а те - правоохранителям.



В дом к Андрею прибыла следственно-оперативная группа. В отношении парня было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».